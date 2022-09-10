Если Ким Чен Ина убьют, КНДР обещает "автоматический" ядерный удар, – новый закон

Северная Корея 8 сентября официально объявила себя ядерным государством, законодательно закрепив этот статус. Теперь в случае покушения или убийства лидера страны Ким Чен Ина КНДР будет вправе использовать ядерное оружие.

Согласно новому закону, Северная Корея совершает "автоматические" ядерные запуски, если руководство страны или системы командования и управления находятся под угрозой.

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Несмотря на то, что у Ким Чена Ин есть "единоличное командование" ядерными силами, формулировка закона указывает на то, что в случае его убийства высокопоставленный чиновник будет предназначен для санкционирования ядерных ударов.

Основная идея здесь состоит в том, чтобы донести до Соединенных Штатов и Южной Кореи, что обезглавление руководства Северной Кореи не лишит их ядерной мести,

– сказал Анкит Панда из американского Фонда Карнеги за международный мир.

Добавим, что 9 сентября в КНДР был принят закон, официально позволяющий применить ядерное оружие. Он предусматривает запрет на переговоры о нераспространении ядерного оружия. Такой шаг расценивают как повышение ставок со стороны Ким Чен Ина и его желание признать КНДР ядерным государством.

В документе говорится, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае "угрозы для Северной Кореи", в случае:

нападения на руководство,

для победы в войне

Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона назвал закрепление ядерного статуса КНДР необратимым и заявил, что страна никогда не откажется от ядерного оружия. Также диктатор обвинил США и Южную Корею в якобы наращивании напряжения, хотя на самом деле его вызывают именно его заявления.

Помогает ли Северная Корея россии

Из-за международной изоляции Россия вынуждена искать альтернативные варианты, чтобы закупить оружие для войны против Украины. Ранее сообщалось, что Северная Корея занимается поставкой оружия для России.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что на сегодняшний день у России нет репутации ни в ВПК, ни в армии, ни на международной арене. Он считает, что российский военно-промышленный комплекс "не от хорошей жизни" не может выполнить задачу пополнения запасов оружия, поэтому кремль пытается наладить сотрудничество с Ираном и КНДР.

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