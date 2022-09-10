Відповідно до нового закону, Північна Корея здійснює "автоматичні" ядерні запуски, якщо керівництво країни або системи командування та управління знаходяться під загрозою.

Важливо путін заговорив про зміцнення відносин з Північною Кореєю задля "безпеки і стабільності"

Попри те, що Кім Чен Ин має "одноосібне командування" ядерними силами, формулювання закону вказує на те, що в разі його вбивства високопоставлений чиновник буде призначений для санкціонування ядерних ударів.

Основна ідея тут полягає в тому, щоб донести до Сполучених Штатів і Південної Кореї, що обезголовлення керівництва Північної Кореї не позбавить їх ядерної помсти,

— сказав Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Додамо, що 9 вересня у КНДР ухвалили закон, який офіційно дозволяє застосувати ядерну зброю. Він передбачає заборону на перемовини щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Такий крок розцінюють як підвищення ставок зі сторони Кім Чен Ина та його бажання щодо визнання КНДР ядерною державою.

У документі йдеться, що застосування ядерної зброї передбачене у випадку "загрози для Північної Кореї", у разі:

нападу на керівництво,

для перемоги у війні.

Кін Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону назвав закріплення ядерного статусу КНДР незворотнім і заявив, що країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї. Також диктатор звинуватив США та Південну Корею в нібито нарощуванні напруги, хоче насправді її спричиняють саме його заяви.

Чи допомагає Північна Корея росії

Через міжнародну ізоляцію росія змушена шукати альтернативні варіанти, щоб закупити зброю для війни проти України. Раніше повідомлялося, що Північна Корея займається постачанням зброї для росії.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що на сьогодні росія не має репутації ні у ВПК, ні в армії, ні на міжнародній арені. Він вважає, що російський воєнно-промисловий комплекс "не від хорошого життя" не може виконати завдання із поповнення запасів зброї, тому кремль намагається налагодити співпрацю з Іраном та КНДР.

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