Так, региональный оператор распределения электроэнергии написал о возможных технических проблемах в 09:46.

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Колл-центр Львовоблэнерго

В Львовоблэнерго сообщили, что в работе колл-центра возможны технические проблемы.

Приносим извинения за неудобства,

– отметили в компании.

Возможные проблемы в работе колл-центра / Коллаж Львовоблэнерго

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