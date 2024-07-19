Так, регіональний оператор розподілу електроенергії написав про можливі технічні проблеми о 09:46.

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Кол-центр Львівобленерго

У Львівобленерго повідомили, що в роботі кол-центру можливі технічні проблеми.

Просимо вибачення за незручності,
– наголосили в компанії.

У кол-центрі Львівобленерго технічні проблемиМожливі проблеми в роботі колцентру / Колаж Львівобленерго

Збій у роботі "Нової пошти", Vodafone і "Сенс Банк"

  • Зауважимо, що вранці у "Новій пошті" повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Причини вже з'ясували. Роботу відновлять найближчим часом.
  • У роботі компанії Vodafone також стався збій. Користувачі скаржаться на недоступність дзвінків та низку інших функцій.
  • Проблеми й у роботі "Сенс Банк". Не працює відображення продуктів, карток та рахунків. Окрім того, неможливо зробити переказ та обмін валют, а також оплатити послугу. Також клієнти не можуть здійснити покупку облігацій та автоцивілки.