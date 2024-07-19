У роботі компанії Vodafone стався збій. Користувачі скаржаться не недоступність дзвінків та низку інших функцій, передає 24 Канал.

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Не працює також додаток

У роботі мобільного оператора Vodafone численні неполадки. При спробі зателефонувати – тиша, пауза, потім короткі гудки і вибиває.

Крім цього, також не працює мобільний додаток. Там висить повідомлення про технічні роботи.



Мобільний додаток Vodafone не працює / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, абсолютно немає відповідної мережі. Наразі про причини збою роботи невідомо.



У Vodafone немає мережі / Скриншот 24 Каналу

Станом на 9:50 відомо про те, що технічні роботи тривають і деякі функції повертаються: деякі користувачі змогли зателефонувати.