Возле Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар: все накрыло черным дымом

"Горячий сезон" на территории страны-террориста продолжается В этот раз пожар вспыхнул в промышленной зоне города Колпино, возле Санкт-Петербурга.

О пожаре сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал. Огонь охватил около 300 квадратных метров.

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Что происходит возле Санкт-Петербурга

Пожар в Колпино вспыхнул днем 28 мая. Интересно, что город расположен в более чем 10 километрах от Санкт-Петербурга. В результате происшествия поднялся огромный столб черного дыма.

Причины возгорания пока неизвестны. Сообщений о пострадавших нет. На место прибыли 20 пожарных и 4 единицы техники.

Пожар под Петербургом: смотрите видео

"Взрывной" день для россиян

27 мая для россиян стало одним из самых "взрывных" дней за последнее время. Все началось с того, что местные власти заявили о якобы атаке дронов по зданию МВД и местной ТЭЦ в Белгороде.

В Псковской области Губернатор заявил, что повреждено админздание нефтепровода "Транснефти" вблизи поселка Литвиново Невельского района. Также известно, что повреждены фасады и стекла трех административных зданий. По официальным данным, пострадавших якобы нет.

Затем российские СМИ сообщили, что якобы два беспилотника в Тверской области атаковали нефтеперерабатывающую станцию недалеко от села Ерохино, обслуживающего нефтепровод "Дружба".

Днем в Шебекино и в окрестностях прогремел ряд взрывов, местные власти заявили о якобы обстреле со стороны Украины. В городе загорелся завод, а в районе разразилась электроподстанция и повреждены линии электропередач. Поэтому часть района осталась без света.

Кроме того, не сладко было россиянам, находящимся на временно оккупированных территориях. В Бердянске дважды прогремели взрывы, в результате одного из которых погибли многие захватчики. Также взрывы прогремели и во временно оккупированном Мариуполе.