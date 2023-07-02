Два самолета ВВС Колумбии столкнулись прямо в полете: жуткое видео

В Колумбии военно-воздушные силы проводили тренировочные полеты. К сожалению, во время этого два самолета столкнулись прямо в небе, что привело к трагическим последствиям.

Столкнулись в небе два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию. Случилось это в субботу, 1 июля, около 17:30.

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Момент столкновения попал на видео

Как сообщили колумбийские Воздушные силы, событие произошло вблизи воздушного боевого командования №2 на военной базе Апиай. Она расположена в Вильявисенсио.

Согласно данным местных СМИ, катастрофа произошла во время подготовки к будущему авиашоу, которое запланировано на 20 июля в городе Рио-Негро.

Момент авиакатастрофы попал на видео. Как видно на кадрах, во время столкновения один из самолетов ВВС Колумбии загорелся.

В Колумбии столкнулись два самолета: видео

После этого на место происшествия была направлена обзорная комиссия. Она проводит расследование и устанавливает причины авиакатастрофы.

К сожалению, один человек погиб

Сообщается, что в результате крушения оба самолета разбились. Так, по предварительной информации, один самолет упал на землю, а другой оказался в километре от взлетно-посадочной полосы.

После столкновения оба пилота смогли катапультироваться. В результате этого один из них получил незначительные травмы. Сейчас его состояние здоровья стабильное, однако он и дальше будет находиться под наблюдением врачей.

А другой пилот, подполковник Марио Андрес Эспинос Гонсалес, к сожалению, от полученных травм погиб. Он был уроженцем Нейвы, имел степень специалиста по современным языкам, аэронавигационного администратора и степень магистра военных авиационных наук. Колумбийские ВВС выразили соболезнования близким и родным погибшего пилота.

Пилоты не умирают, они просто летают выше,

– написали в твиттере ВВС Колумбии.



В результате авиакатастрофы погиб пилот / ВВС Колумбии

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