Два самолета ВВС Колумбии столкнулись прямо в полете: жуткое видео
Источник:ВВС Колумбии
В Колумбии военно-воздушные силы проводили тренировочные полеты. К сожалению, во время этого два самолета столкнулись прямо в небе, что привело к трагическим последствиям.
Столкнулись в небе два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию. Случилось это в субботу, 1 июля, около 17:30.
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Момент столкновения попал на видео
Как сообщили колумбийские Воздушные силы, событие произошло вблизи воздушного боевого командования №2 на военной базе Апиай. Она расположена в Вильявисенсио.
Согласно данным местных СМИ, катастрофа произошла во время подготовки к будущему авиашоу, которое запланировано на 20 июля в городе Рио-Негро.
Момент авиакатастрофы попал на видео. Как видно на кадрах, во время столкновения один из самолетов ВВС Колумбии загорелся.
В Колумбии столкнулись два самолета: видео
После этого на место происшествия была направлена обзорная комиссия. Она проводит расследование и устанавливает причины авиакатастрофы.
К сожалению, один человек погиб
Сообщается, что в результате крушения оба самолета разбились. Так, по предварительной информации, один самолет упал на землю, а другой оказался в километре от взлетно-посадочной полосы.
После столкновения оба пилота смогли катапультироваться. В результате этого один из них получил незначительные травмы. Сейчас его состояние здоровья стабильное, однако он и дальше будет находиться под наблюдением врачей.
А другой пилот, подполковник Марио Андрес Эспинос Гонсалес, к сожалению, от полученных травм погиб. Он был уроженцем Нейвы, имел степень специалиста по современным языкам, аэронавигационного администратора и степень магистра военных авиационных наук. Колумбийские ВВС выразили соболезнования близким и родным погибшего пилота.
Пилоты не умирают, они просто летают выше,
– написали в твиттере ВВС Колумбии.
В результате авиакатастрофы погиб пилот / ВВС Колумбии
В Колумбии после авиакатастрофы дети жили 40 дней в лесу
- 1 мая в Колумбии произошла авиакатастрофа, в результате которой все взрослые на борту погибли, а четверо детей от 1 до 13 лет считались пропавшими.
- Однако в июне президент страны сообщил, что спасатели нашли четырех детей, которые свыше месяца самостоятельно выживали в джунглях Амазонки среди насекомых, змей и хищников.
- Когда спасатели нашли детей, то обнаружили, что они были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Так что обессиленным детям врачи и психологи оказывали всю необходимую помощь.