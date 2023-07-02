Зіткнулися у небі два літаки T-27 Tucano, які виконували навчальну місію. Трапилося це у суботу, 1 липня, близько 17:30.

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Момент зіткнення потрапив на відео

Як повідомили колумбійські Повітряні сили, подія відбулася поблизу повітряного бойового командування № 2, на військовій базі Апіай. Вона розташована у Вільявісенсіо.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, катастрофа відбулася під час підготовки майбутнього авіашоу, яке заплановане на 20 липня у місті Ріо-Негро.

Момент авіакатастрофи потрапив на відео. Як видно на кадрах, під час зіткнення один з літаків ВПС Колумбії спалахнув.

У Колумбії зіткнулися два літаки: відео

Після цього на місце події була направлена ​​оглядова комісія. Вона проводить розслідування та встановлює причини авіакатастрофи.

На жаль, одна людина загинула

Повідомляється, що у результаті катастрофи обидва літаки розбилися. Так, за попередньою інформацією, один літак впав на землю, а інший опинився в кілометрі від злітно-посадкової смуги.

Після зіткнення обидва пілоти змогли катапультуватися. Внаслідок цього один з них зазнав незначних травмувань. Наразі його стан здоров'я стабільний, однак він і надалі перебуватиме під наглядом лікарів.

Натомість інший пілот, підполковник Маріо Андрес Еспінос Гонсалес, на жаль, від отриманих травм загинув. Він був уродженцем Нейви, мав ступінь спеціаліста з сучасних мов, аеронавігаційного адміністратора та ступінь магістра військових авіаційних наук. Тож колумбійські ВПС висловили співчуття близьким та рідним загиблого пілота.

Пілоти не вмирають, вони просто літають вище,
– написали у твітері ВПС Колумбії.


Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот / ВПС Колумбії

У Колумбії після авіакатастрофи діти 40 днів жили у лісі

  • 1 травня у Колумбії сталась авіакатастрофа, внаслідок якої усі дорослі на борту загинули, а четверо дітей віком від 1 до 13 років вважалися зниклими.
  • Однак у червні президент країни повідомив, що рятувальники таки знайшли чотирьох дітей, які понад місяць самотужки виживали в джунглях Амазонки серед комах, змій та хижаків.
  • Коли рятувальники знайшли дітлахів, то виявили, що вони були зневоднені та постраждали від укусів комах. Тож знесиленим дітям лікарі та психологи надавали усю необхідну допомогу.