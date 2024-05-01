В ночь на 1 мая в Колумбийский университет ворвалась полиция и начала разгонять протест. Во время столкновений правоохранители задержали по меньшей мере 50 пропалестинских протестующих.

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Что происходит в университетах США

После того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, мир всколыхнули пропалестинские протесты. В разных странах активисты устраивали акции в поддержку независимости Палестины и осуждали действия Израиля, который в ответ наносил удары по Сектору Газа. Эти протесты то утихали, то начинались снова, и 17 апреля 2023 года пропалестинские активисты начали устраивать демонстрации в университетах США.

Так, эпицентром событий стал престижный Колумбийский университет в Нью-Йорке. Организатором протестов стал Махмуд Халил, который уверял, что все протестующие – студенты университета. Так, протесты начались еще 17 апреля, однако на следующий день, 18 апреля, количество протестующих резко возросло после того, как глава этого учебного заведения дала показания в Конгрессе о проблеме антисемитизма на территории кампуса.

В сети не называют количество пропалестинских протестующих, однако их количество достигало нескольких сотен. Правоохранители ранее задержали около 100 человек, которые выступали за поддержку Палестины на территории Колумбийского университета.

Протесты в Колумбийском университете: смотрите видео

Такие протесты охватили более 30 различных университетов США. Протестующие развернули палаточные городки, захватывали для своих протестов корпуса учебных заведений и вывешивали свои плакаты в поддержку Сектора Газы и Палестины.

Обратите внимание! Демонстрации в поддержку палестинцев также проходят во многих других американских университетах, в частности в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Северной Каролине и других. На территории кампусов этих учебных заведений полиция уже арестовала более 1 тысячи участников протестных акций. Впрочем, некоторые американские университеты не мешают проведению демонстраций в поддержку палестинцев и против действий Израиля.

Митинг в Колумбийском университете достиг пика

Сначала протестующие развернули палаточный городок на территории Колумбийского университета. Однако в понедельник, 29 апреля, пропалестинские демонстранты захватили одно из зданий – "Гамильтон-холл". Участники акции забаррикадировали в здании и никого не допускали.

Администрация университета пыталась самостоятельно урегулировать конфликт, однако этого не получилось. Пропалестинские протестующие отказались покидать здание "Гамильтон-холла" и университет обратился за помощью к правоохранителям.

Правоохранители вошли на территорию университета: смотрите видео

"Гамильтон-холл" – это одно из основных зданий Колумбийского университета. Известно, что там расположены факультеты немецких и славянских языков, а также Колумбийский колледж. Интересно, что с момента постройки в 1907 году "Гамильтон-холл" по меньшей мере 5 раз захватывали студенты. Одним из самых резонансных случаев стал 1968 год, когда в университете вспыхнули протесты против войны во Вьетнаме.

Полиция Нью-Йорка приказала протестующим покинуть здание, однако этот приказ не выполнили. Тогда, в ночь на 1 мая, полиция ворвалась в Колумбийский университет и разогнала протестующих. В западных СМИ пишут, что были задержаны по меньшей мере 50 протестующих. Хотя организаторы пропалестинских протестов заявляют, что все они – студенты, однако администрация утверждает, что в захвате "Гамильтон-холла" участвовали и третьи неизвестные лица.

Полиция задержала протестующих в Колумбийском университете: смотрите видео

В то же время администрация Колумбийского университета сообщила, что начала отчислять тех, кто участвует в пропалестинских протестах. Там отметили, что погромы и разрушения на территории университета – это не свобода слова, а вандализм. Поэтому администрация Колумбийского университета вместе с правоохранителями начала принимать меры.

Что требовали студенты на протестах

Хотя протестующие называли свои акции мирными, однако звучали от них серьезные заявления. Некоторые из лозунгов, которые выкрикивали студенты, к примеру "От реки до моря – Палестина будет свободной", запрещены как пропагандистские в разных странах. Кроме того, большинство протестующих было радикально настроено и вело себя достаточно агрессивно.

В целом пропалестинские протестующие требовали:

отказ Колумбийского университета от инвестиций в любые компании, которые по их мнению, "получают прибыль от палестинской оккупации",

финансовые инвестиции университета должны быть "прозрачными",

студенты и сотрудники заведения, которые "получили дисциплинарные взыскания или уволены" во время пропалестинских протестов, должны получить амнистию.

Впрочем, достичь компромисса не удалось. Протестующие и администрация Колумбийского университета не смогла договориться, поэтому пришлось привлекать полицию, ведь протесты препятствовали учебному процессу.