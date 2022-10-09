В Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма

В Конгресс США 9 октября внесли законопроекты о признании России государством-террористом, а также о признании действий государства-агрессора в Украине – геноцидом.

Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро, ссылаясь на конгрессменов.

Ранее Сенат не сдается и давит на Белый дом: Россию хотят признать спонсором терроризма.

Массаро упомянул в сообщении несколько конгрессменов: Стивена Коэна, Линдси Олин Грэм и Теда Лье. Также он обнародовал фото зарегистрированных проектов.

Что этому предшествовало

Украинские власти неоднократно призывали США признать Россию государством-террористом. В частности, об этом часто подчеркивал президент Владимир Зеленский в своих обращениях. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в августе отмечал, что над этим активно работают, но еще нужно время.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в сентябре рассказал, что конгресс и администрация Байдена обсуждают применение в отношении России санкций, аналогичных ограничениям, которые налагаются на государства-спонсоров терроризма. Однако 6 сентября президент США Джо Байден сказал, что США не будут признавать Россию спонсором терроризма. Объясняли, что это может иметь негативные последствия.

15 сентября на рассмотрение верхней палаты Конгресса США поступил новый законопроект, согласно которому Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.

Блинкен боится признавать Россию спонсором терроризма: видео