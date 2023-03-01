"Вставайте, цепи разорвите": в американском Конгрессе зацитировали Шевченко
Источник:"Голос Америки"
Стремление украинского народа к свободе и его борьба за нее поражают союзников нашего государства. В речи по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Конгрессе США зазвучали строки Шевченко как символ украинской борьбы.
Эту речь 28 февраля в Палате представителей США произнесла конгрессвумен-демократ, избранная от штата Огайо, Марси Каптур. Она призвала коллег понять, почему украинцы так без устали борются за свободу.
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Ни одна страна не пострадала так, как Украина во время Советов
А чтобы американцы поняли лучше, она привела примеры с истории собственного народа. Она призвала их вспомнить о Мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне и понять жертву, которую принесли более 400 тысяч американцев за свободу будущих поколений в течение 20 века.
И вместе с тем Марси Каптур подчеркнула, что ни одна страна в мире не пострадала так, как в советское время Украина.
Более 4 миллионов невинных людей Иосиф Сталин уморил голодом, а еще миллионы, и миллионы, и миллионы, имена которых мы никогда не узнаем, были убиты жестоким коммунистическим режимом Сталина. Слава Богу, в Америке нет таких ужасов,
– подчеркнула она.
Время для украинской победы настало
Во время выступления Марси Каптур назвала российскую войну в Украине террористической и призвала к победе Украины. При этом конгрессвумен процитировала Тараса Шевченко, слова которого актуальны были и почти 200 лет назад, и сегодня.
Слова украинского поэта Тараса Шевченко звучат особенно правдиво сегодня, как и тогда, когда он написал их почти 200 лет назад: "Вставайте, цепи разорвите, вражьей злою черной кровью волю окропите". Время для украинской победы настало,
– подчеркнула Каптур.
При этом она вспомнила и об огромных потерях Украины в современной войне, и о желании украинского народа присоединиться к НАТО "для защиты свободы".
"Украинские воины между тем (пока Украина стремится присоединиться к Альянсу – 24 Канал) гибнут, гибнут и гибнут за свободу и самоопределение. Несмотря на значительные трудности, Украина противостоит врагу, втрое большему ее населения, со значительно большими военными ресурсами, но они борются", – подытожила в речи сенаторша.
Путь Украины в НАТО: последние новости
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- Отметим, что новоизбранный президент Чехии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел считает, что Украина заслужила членство в НАТО. По его словам, наше государство морально и практически готово к тому, чтобы стать частью Альянса после завершения войны.