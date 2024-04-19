В Сумах и Конотопе слышали взрывы: в Украине была угроза баллистики
Вечером 19 апреля в городе Конотоп, что в Сумской области, прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы писали об угрозе применения баллистического вооружения. Призываем не игнорировать предупреждения и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Элементарные меры безопасности помогут уберечь себя, а также своих родных.
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Взрывы в Конотопе
Вечером 19 апреля в 22:01 в Конотопе прогремели взрывы. Информацию подтвердил и городской голова Артем Семенихин.
Взрыв слышали все. Выясняем,
– написал он.
Впоследствии мэр Конотопа добавил, что громкий звук, предварительно, был следствием работы ПВО. Информация уточняется. По словам Семенихина, в городе тихо.
Уже в 22:32 было слышно звук взрыва в Сумах. Через три минуты после этого местные слышали повторный громкий звук.
В регионе незадолго до этого объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы писали о скоростной воздушной цели через Сумскую область на Киевскую. Информацию в 22:23 подтвердили в Воздушных Силах.
Стоит также добавить, что ПС писали и о скоростной цели на Черниговщине. Сообщений о взрывах там не поступало.
Российская атака на Украину
- Россияне ночью 19 апреля совершили массированную атаку с применением дронов и ракет. Враг выпустил по Украине 22 ракеты различных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.
- Основной целью российской атаки стала Днепропетровская область. Враг атаковал пятиэтажку в городе – здание частично разрушено. Также были поражены объекты Укрзализницы, а также россияне атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. Там повреждено около 30 домов, 4 – полностью разрушены.
- В результате удара погибли 8 человек в области, еще 35 там получили ранения. Погибло двое детей, а 6-летний мальчик остался без семьи.