В Сумах и Конотопе слышали взрывы: в Украине была угроза баллистики

Вечером 19 апреля в городе Конотоп, что в Сумской области, прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы писали об угрозе применения баллистического вооружения. Призываем не игнорировать предупреждения и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Элементарные меры безопасности помогут уберечь себя, а также своих родных.

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Взрывы в Конотопе

Вечером 19 апреля в 22:01 в Конотопе прогремели взрывы. Информацию подтвердил и городской голова Артем Семенихин.

Взрыв слышали все. Выясняем,

– написал он.

Впоследствии мэр Конотопа добавил, что громкий звук, предварительно, был следствием работы ПВО. Информация уточняется. По словам Семенихина, в городе тихо.

Уже в 22:32 было слышно звук взрыва в Сумах. Через три минуты после этого местные слышали повторный громкий звук.

В регионе незадолго до этого объявили воздушную тревогу в связи с угрозой применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы писали о скоростной воздушной цели через Сумскую область на Киевскую. Информацию в 22:23 подтвердили в Воздушных Силах.

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Стоит также добавить, что ПС писали и о скоростной цели на Черниговщине. Сообщений о взрывах там не поступало.

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