В кортеже Путина заметили авто скорой помощи: из-за него останавливали даже трамваи
- Владимир Путин посетил Челябинскую область, в его кортеже была скорая помощь.
- Во время проезда кортежа в Магнитогорске останавливали трамваи и образовалась пробка из нескольких десятков автомобилей.
Российский диктатор Владимир Путин посетил Челябинскую область. В его кортеже была скорая помощь.
В сети появилось видео, на котором зафиксирован проезд кортежа Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Чем особенный кортеж Путина в Челябинске?
На записи с камер наблюдения, датированных 16 июля, видно проезд кортежа российского лидера из около 17 автомобилей, в частности кареты скорой помощи. Запись была сделана в Магнитогорске.
Более того, на кадрах видно, что во время проезда кортежа, стояли трамваи, хотя те движутся параллельно кортежу и на обособленной собственной полосе.
По данным российского оппозиционного медиа "Агентство", из-за проезда кортежа образовалась пробка из нескольких десятков, перекрыты были даже пешеходные переходы, а водителям общественного транспорта было приказано не впускать и не выпускать пассажиров.
Из-за проезда кортежа Путина в Магнитогорске образовалась пробка: смотрите видео
В кортеже Путина заметили скорую помощь: смотрите видео