В красную зону переходят 7 областей, включая Львовскую: какие там ограничения
30 октября 2021 , 00:01Читати новину українською
Источник:24 канал
На фоне ухудшения эпидемической ситуации в семи областях Украины ужесточились карантинные ограничения. С 00:00 часов 30 октября эти регионы перешли в красную зону.
Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 27 октября.
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Семь областей "покраснели"
Следовательно, с 00:00 часов 30 октября семь областей переходят в красную зону карантина.
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
"Красные" карантинные ограничения
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет:
- работы кафе и ресторанов,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
- театров,
- непродовольственных рынков и магазинов,
- спортзалов,
- бассейнов и фитнес-центров,
- заведений культуры,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами. К тому же, с 30 октября закроют храмы – службы должны проходить онлайн.