В Красном море исчезла яхта с россиянами: судно могли угнать

В Красном море скрылась Яхта с тремя гражданами России на борту. Это произошло после выхода из порта саудовского города Джизан. Вероятно, судно угнали, судьба экипажа – неизвестна.

РосСМИ со ссылкой на посольство России в Саудовской Аравии сообщают, что о похищении судна заявила супруга капитан.

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Прогулочное судно "30 минут" ("30 minutes") вышло в море 17 апреля и отправилось в Джибути, страну в Восточной Африке. В тот же день судно стало на якорь у острова Румейн и скрылось с радаров,

– выяснили российские дипломаты у владельца лодки.

Связи с экипажем установить не могут, в лодке отключены транспондеры автоматической системы идентификации. На яхте находились граждане России Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова.

Судно могли угнать

Жена капитана яхты Надежда Расина заявила, что экипаж собирался прибыть в Джибути 19 апреля. Судно пропало в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. 20 апреля начались поиски.

Поступила информация, что судно похищено, но никакой подробной информации у нас нет. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию, от них мы и узнали,

- сказала Расина.

В посольстве России в Саудовской Аравии отметили, что ни российские дипломаты, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно захвачено пиратами.