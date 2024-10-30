Российские войска не прекращают атаковать Украину как ракетами, так и ударными дронами-камикадзе. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Полтавской области прогремели взрывы
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 18:29. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских "Шахедов" в области в районе Кременчуга.
По информации корреспондентов Суспильного, взрывы в Кременчуге прогремели около 20:06.
Местные власти не сообщали о последствиях взрывов, которые слышали горожане.
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К слову, в ночь на 30 октября российская оккупационная армия атаковала "Шахедами" Киев. Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского дрона попали в жилой дом в Соломенском районе.