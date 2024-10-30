Російські війська не припиняють атакувати Україну як ракетами, так і ударними дронами-камікадзе. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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На Полтавщині прогриміли вибухи

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 18:29. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих "Шахедів" в області в районі Кременчука.

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи в Кременчуці пролунали близько 20:06.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки вибухів, які чули містяни.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, в ніч на 30 жовтня російська окупаційна армія атакувала "Шахедами" Київ. Згодом Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого дрона влучили в житловий будинок в Солом'янському районі.