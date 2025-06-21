В Кременчуге взрывы, город под массированной атакой "Шахедов"

В ночь на 21 июня Россия снова запустила ударные дроны по Украине. В Кременчуге местные слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно об атаке на Кременчуг

Так, взрывы в Кременчуге, что на Полтавщине, прозвучали около 0:32.

Воздушная тревога в регионе продолжается еще со вчерашнего дня 20 июня, а именно от 21:16. Причиной стала угроза ударных беспилотников типа "Шахед".

В то же время мониторы в 0:46 сообщили о значительной группе российских беспилотников, направляющихся курсом на Кременчуг.

Вскоре Воздушные силы предупредили о БпЛА на Полтавщине, движущихся на запад/юго-запад, а впоследствии – об угрозе непосредственно для Кременчуга.

Официальной информации от органов местной власти не поступало.

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Заметим, что незадолго до этого взрывы слышали и в Днепре. Предварительно, работала ПВО. Также телеграм-каналы сообщают о сбитии.