В Кременчуге взрывы, город под массированной атакой "Шахедов"
- В ночь на 21 июня Россия запустила ударные дроны, взрывы прогремели в Кременчуге.
- Воздушная тревога в регионе продолжается с 20 июня из-за угрозы дронов "Шахед".
- Мониторы сообщили о значительной группе российских беспилотников, которые направлялись на Кременчуг.
В ночь на 21 июня Россия снова запустила ударные дроны по Украине. В Кременчуге местные слышали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно об атаке на Кременчуг
Так, взрывы в Кременчуге, что на Полтавщине, прозвучали около 0:32.
Воздушная тревога в регионе продолжается еще со вчерашнего дня 20 июня, а именно от 21:16. Причиной стала угроза ударных беспилотников типа "Шахед".
В то же время мониторы в 0:46 сообщили о значительной группе российских беспилотников, направляющихся курсом на Кременчуг.
Вскоре Воздушные силы предупредили о БпЛА на Полтавщине, движущихся на запад/юго-запад, а впоследствии – об угрозе непосредственно для Кременчуга.
Официальной информации от органов местной власти не поступало.
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Заметим, что незадолго до этого взрывы слышали и в Днепре. Предварительно, работала ПВО. Также телеграм-каналы сообщают о сбитии.