В Кременчуге прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Под ударом в этот раз, к сожалению, оказалась Полтавская область, в пределах региона было громко.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрывов в области была объявлена воздушная тревога.

Какие детали атаки известны?

Сначала воздушную тревогу в регионе объявили для Миргородского района. Ориентировочно в 17:39 опасность охватила Лубенский и Кременчугский районы. В 17:25 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе для области.

Согласно обнародованной информации, в воздушном пространстве региона фиксировали ударные дроны, которые двигались в направлении Миргорода. Уже ориентировочно в 17:56 в сети обнародовали первую информацию о том, что в области было громко.

В Кременчуге слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации никакой информации о потенциальных последствиях атаки не обнародовали. Очевидно в случае их наличия областная военная администрация укажет соответствующие подробности несколько позже.

Какие регионы были ранее под ударом?

Ранее российские беспилотники атаковали Хмельницкую область, в результате чего поврежден элеваторный комплекс "Кернел", в частности емкости для хранения зерна. Пострадавших среди работников, к счастью, нет.