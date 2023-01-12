В Кременчуге лошадь укусила человека и умерла: подозревают бешенство
Источник:"Трк Визит"
В Кременчуге лошадь укусила человека. После этого животное умерло. Подозревают, что у лошади было бешенство.
Ветеринары забрали биологический материал в областную лабораторию. Инцидент произошел в поселке Молодежное в Кременчуге Полтавской области.
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Что известно о лошади, которая укусила человека
Главный врач Кременчугской государственной ветклиники Юрий Сливка рассказал, что инцидент произошел 9 января.
Нам сообщили, что лошадь нанесла травму человеку и она попала в больницу. Этот конь сдох,
– рассказал врач.
Он также добавил, что в конюшне в Молодежном живет еще 8 животных. Однако уверил, что в пределах километра от помещения нет никаких организаций. По словам Юрия Сливки:
- умершего и еще одного коня привезли из зоны боевых действий из поселка Васищево Харьковской области;
- ветеринары уже отобрали биологический материал умершего коня и отправили в областную лабораторию для исследования;
- затем в помещении провели дезинфекцию и другие необходимые меры;
- тело погибшего коня сожгли, а остатки закопали.
"Другие животные под наблюдением. Их привили от бешенства", – рассказал ветеринар.
По состоянию на 11 января за животными наблюдают, никаких изменений в их поведении нет. Результатов лабораторного исследования еще не было.Обратите внимание! Бешенство – это опасное вирусное заболевание теплокровных животных и человека, которое вызывает вирус. По данным Центра общественного здоровья, оно быстро повреждает центральную нервную систему, развивается смертельное воспаление головного и спинного мозга.
Как уберечься от бешенства
- Бешенство часто переходит от человека к животному через укус, царапину, микроповреждение кожи или попадание ранее зараженной возбудителем бешенства слюны на слизистые.
- При укусе животного следует немедленно промыть рану в течение не менее 15 минут мыльной водой или другими моющими средствами или дезинфектантами. Для этого подойдет 70%-й спирт или 5%-й раствор йода. Далее обязательно следует обратиться к врачу.
- Бешенства можно избежать, если после вероятного заражения, человек пройдет курс антирабических прививок.