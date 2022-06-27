В Кременчуге и Полтаве сообщают о взрывах

В полтавском Кременчуге очевидцы сообщают о взрывах. Местные жители призывали быть осторожными и оставаться в укрытиях. Также взрывы прогремели и в Полтаве.

В Кременчуге сообщают о взрывах. Жители города должны оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

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Телеграм-каналы публикуют фото задымленного неба над Кременчугом.



В Кременчуге прилет: телеграм-каналы публикуют фото неба в дыму / Фото телеграм-канала Труха

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил прилеты в Кременчуге. Детали Лунин пообещал сообщить позже.

Дмитрий Лунин сообщил, что оккупанты попали в гражданский объект, где находились люди. Есть пострадавшие в результате прилета.

В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей позже,

– написал он.

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Российские оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Прилет состоялся во время очередной воздушной тревоги, которая началась в 15:42. Отбой воздушной тревоги раздался в 16:04.

Взрывы в Полтаве: что известно

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в Полтаве также слышны взрывы. Сейчас место и причину громких звуков уточняют.

Полтава. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали,

– сообщил Александр Мамай.

Впоследствии глава Полтавской ОВА Лунин опроверг информацию о прилетах в Полтаве. Он отметил, что люди могли слышать что-то вроде взрывов, однако данных об обстрелах нет.

Взрывы в Днепре и области: что известно

Во время воздушной тревоги в Днепре и Днепропетровской области раздавались взрывы.

В местных телеграм-каналах появляются сообщения о том, что в Днепре и Днепропетровской области слышали взрывы.

Однако пока подтвержденной информации о прилетах нет.

Что делать во время воздушной тревоги

Когда услышали звук сирены, объявляющей воздушную тревогу, следует не пренебрегать своей безопасностью и немедленно направляться к укрытию. Если же его рядом нет, то нужно хотя бы соблюдать правила "двух стен". Это означает, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены: одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.

Покидать безопасное место нельзя до отбоя воздушной тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах или прозвучит еще один звук сирены. Игнорировать опасность ни в коем случае нельзя, поскольку соблюдение простых правил может спасти жизнь.

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Не публикуйте фото или видео взрывов в сети. Также не следует разглашать места "прилетов" до официальных сообщений властей. Такими действиями вы можете помочь врагу скорректировать огонь.