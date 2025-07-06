В Кременчуге возник пожар после утренней атаки

Утром 6 июля Россия повторно запустила дроны по Украине. В частности, был атакован Кремечук.

В 06:55 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Она продолжалась до 10 утра, передает 24 Канал.

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Атака на Полтавщину

Воздушные силы сообщали о пребывании вражеских дронов в Полтавской области. В 09:45 они предупредили, что ударные БПЛА заходят на Кременчуг с востока и запада.

Позже глава Полтавской ОВ Владимир Когут рассказал о последствиях атаки.

Так, в Кременчугском районе возник пожар на территории частного домовладения. На месте происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы по пострадавшим или погибшим не поступало.

Позже Сухопутные войска уточнили, что попадание вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Николаев. В городе под ударом находилась портовая инфраструктура.