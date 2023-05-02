"Паники нет": в Кремле боятся "украинских диверсий" на 9 мая

В преддверии "сакрального" для россиян праздника – 9 мая, в Кремле начали готовиться к "диверсиям". Конечно, никакой "паники нет", но "напряженную работу" в России уже проводят.

В преддверии праздника 9 мая, который является "священным" для россиян", в Кремле панические настроения. Дмитрий Песков в Кремле заявил, что власть "готовится к диверсиям", сообщает 24 Канал.

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"Паники нет", но готовятся к диверсиям

Песков 2 мая заявил, что Россия ожидает "провокации" от Украины до 9 мая. Спецслужбы оккупантов уже готовятся к возможным "диверсиям" и проводят "напряженную работу". Кроме того, спикер Путина подчеркнул, что "киевский режим стоит за целым рядом терактов и планирует и дальше проводить свою линию".

И хотя панические настроения уже есть даже в Кремле, Песков заявляет, что правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности в некоторых регионах России. Вместе с тем уже готовятся к "диверсиям".

Спецслужбы делают все необходимое. Ведется напряженная работа,

– заявил Песков.

В прошлом году украинцы очень беспокоились, что Россия может нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Прошел год, и теперь оккупанты отменяют свои ватные акции – "Бессмертный полк".

Каждый год тысячи россиян выходили на так называемую "акцию", чтобы "отпраздновать подвиги дедов". Зомбированные пропагандой цепляли изображения предков на палку и напыщенно ходили по улицам городов России. Но в 2023 году "что-то случилось" и ежегодную акцию отменили.

Но и на этом россияне не остановились. Конечно, никакой "паники нет", но на всякий случай россияне решили отменить и парады к 9 мая. На невиданный шаг по "безопасности" пошли в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях.

Ко лаборанты боятся контрнаступления ВСУ

Панические настроения сейчас не только в Кремле, но и на временно оккупированных территориях. В частности, коллаборант и так называемый "подполковник народной милиции ЛНР" в отставке Андрей Марочко начал жаловаться, что Украина может "затмить праздник Победы".

Он утверждает, что украинские защитники уже формируют ударные группы и могут пойти в контрнаступление уже на следующей неделе – накануне 9 мая. Кроме того, Марочко заявил и о хорошей погоде, которая также будет играть на руку ВСУ.

"Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил кремлевский прихвостень.