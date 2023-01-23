Будут умирать необученные: в Кремле вынужденно перебрасывают мобилизованных с полигонов на Донбасс

Высшее военное руководство России начало срочный переброс некоторых подразделений мобилизованных в зону боевых действий еще до окончания ими сроков обучения и согласования. Это решение обусловлено необходимостью затыкать дыры в обороне и пополнением разбитых группировок личным составом.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, ситуация на всех фронтах для российских сил крайне тяжела. Ведь с задачей по уничтожению Украины армия захватчиков откровенно не справляется. Более того, с учетом имеющихся возможностей под огромным вопросом оказалась способность оккупантов даже выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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При этом Путин требует, чтобы российская группировка не только продвигалась на Донбассе, но и хотя бы удачно удерживала все занятые по состоянию на данный момент территории в Херсонской и Запорожской областях.

Герасимов оказался на "растяжке"

Для того чтобы иметь хотя бы призрачную надежду на выполнение всех заказов бункерного фюрера, российским фанерным генералам крайне необходимо проведение масштабной мобилизации.

Кроме того, во вражеском генштабе вполне понимают, что обеспечить даже 500 тысяч чмобиков бронетехникой Россия никак не сможет. Согласно оценкам профильных департаментов минобророны, после расконсервации всех складов армия России способна укомплектовать техникой группировки численностью в 400 тысяч человек примерно на 35 – 40%.

При этом речь идет вовсе не о модернизированных версиях танков, БМП и БТРов, а о "голых" комплектациях образцов вооружения 50-х или 60-х годов, без динамической защиты.

Бронемашин типа "Тигров" для предоставления мобильности подразделениям российскую армию обеспечить также не смогут даже на уровне половины потребностей. Их будут заменять в лучшем случае полноприводными "ГАЗелями" или "буханками". Вместо грузовиков основным транспортом мобилизованных подразделений в ближайшее время могут служить только устаревшие "ГАЗ-66".

Поскольку захватчикам становится все труднее закрывать потребности в бронетехнике для существующих подразделений, а на линии фронта практически по всем направлениям продолжаются достаточно активные бои, у российского генералитета возникла серьезная дилемма.

С одной стороны, руководителям оккупационных группировок приходится бросать все силы на штурмы Соледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки, Сватового и Кременной. С другой – использовать остатки подразделений для удержания линий обороны на Запорожском и Херсонском направлении.

Параллельно с этим генералам приходится "разрываться" и концентрировать резервы в Запорожье — чтобы одновременно и готовиться к следующим попыткам продвижения вглубь Украины, и к удержанию возможных контрнаступлений от ВСУ.

Более того, из-за огромного запроса от Кремля на перехват стратегической инициативы в войне, Герасимов и Шойгу вынуждены пытаться максимально подготовить до сих пор не ликвидированных ВСУ чмобиков к их заходу на территорию Украины. При этом фанерные генералы не могут не вмешиваться в процесс формирований новых подразделений, потому что для выполнения всего запланированного им приходится иногда срочно хватать целые батальоны еще необученных чмобиков и отправлять их на помощь своим в Луганской и Донецкой областях.

Это "размывает" существующие российские резервы, поскольку Силы обороны Украины методично перемалывают войска в зоне боевых действий, а также уменьшают способность оккупационных подразделений к наступательным действиям в будущем.

Фактически Герасимов и компания оказались на классической растяжке, поскольку им нужно балансировать между тремя поставленными Путиным политическими задачами. Так что каждое их решение может, например, улучшить ситуацию под Бахмутом, но в то же время ухудшит перспективы масштабного наступления весной.

Потери россиян будут просто колоссальными

Все эти факторы означают только одно: без мобилизации российское руководство не сможет затянуть войну. Однако задержки с проведением набора на фронт только усугубляют ситуацию. При этом те группировки россиян, которые уже сражаются в Украине, вынуждены "держаться до последнего" под угрозой уничтожения заградотрядами. Без ротаций, достаточных компенсаций потерь по технике, своевременной перестволовке артиллерии и с ухудшенной логистикой.

Тем временем В России снова вырос уровень поддержки войны, там проглотят еще один круг мобилизации, — WSJ

Конечно, это вовсе не свидетельствует о том, что захватническая армия может окончательно "посыпаться", ведь так или иначе количество личного состава оккупантов остается просто огромным, хоть и слишком малым для выполнения стратегических задач. Тем не менее, с каждым днем способность россиян к качественному усилению своей армии серьезно уменьшается, тогда как Украина получает новое вооружение и усиливает свои возможности. Так что потери среди российских войск будут только расти. Чем дальше – тем в большей прогрессии.