В Кремле есть план уничтожения стран Балтии, – Шулипа о военных учениях России в Калининграде

Россия начала военные учения в Калининградской области после прекращения транзита по Литве. У власти страны-агрессора даже есть свой план.

Да, Россия имеет целью "завоевать" не только Украину, однако ей это не удастся. Об этом 24 каналу сказал Юрий Шулипа – директор института исследований российской агрессии.

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В Кремле есть план уничтожения стран Балтии, равно как и Украины,

– сказал он.

Во вторых, как добавил специалист, это одна из попыток в дальнейшем захватить эти страны.

"Здесь, кстати, после того, как Литва выполнила требования Европейской комиссии по блокировкам транзита разных российских грузов, Россия начала обучение в Каланинградской области. Хотя это понятие чисто символическое, так говорит только российская сторона", – отметил Шулипа.

То есть, как он пояснил, сам характер учений подчеркивает, что цель пробить так называемый коридор, чтобы соединить российские военные силы, которые сейчас находятся в Беларуси и в Калининградской области.

Военные учения России: что известно

Военнослужащие Балтийского флота России проводят обучение ракетным и артиллерийским подразделениям в Калининградской области.

В маневрах привлекли около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Это произошло после того, как Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

В Совете Федерации заявили, что у России будут "розвязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Правда, Литва является членом НАТО, и нападение на эту страну будет означать нападение на весь Альянс, включая США, Францию, Германию и еще 26 стран.

В Литве же заявили, что они лишь выполняют решение Европейского Союза по санкциям, наложенным на Россию.

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