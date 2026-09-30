Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении с Соединенными Штатами смягчения санкций в обмен на освобождение политических заключенных. В Москве заявили о невозможности подобного торга, отрицая сам факт существования политзаключенных в России.

Заявление пресс-секретаря Кремля цитируют российские пропагандистские СМИ.

Что говорят в Кремле о переговорах с США по поводу санкций?

Чиновник подтвердил, что спецслужбы двух стран продолжают поддерживать постоянный контакт в рамках обычных процедур обмена заключенными.

Однако Песков назвал саму "постановку вопроса" о таком обмене "недоречной".

Указанные заявления звучат на фоне публикации Саймона Шустера в издании The Atlantic о новой инициативе Вашингтона. По данным журналистов, посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул предложил Кремлю освобождать политических заключенных в обмен на постепенное ослабление экономических ограничений.

Эта стратегия призвана открыть путь к возобновлению торговли и заключению бизнес-сделок между США и Россией еще до официального завершения войны в Украине. Издание подчеркивает, что Дональд Трамп согласился на этот подход для дальнейшей реинтеграции России в мировую экономику.

Торговые соглашения и реакция союзников

Предложенная инициатива предусматривает доступ американских компаний к российской нефти, топливу и редкоземельным минералам. В то же время аналитики The Atlantic отмечают, что такие шаги вызывают возмущение среди украинских чиновников, европейских партнеров и многих американских конгрессменов.

Критики инициативы подчеркивают, что новые бизнес-соглашения фактически направят средства на финансирование российской армии. Это противоречит объявленной политике усиления санкционного давления на страну-агрессора.

Ранее Джон Коул уже опробовал подобный механизм в Беларуси, где после освобождения сотен политзаключенных Вашингтон смягчил санкции. В настоящее время США рассматривают масштабную сделку по закупке белорусских калийных удобрений, к которой также привлечена Россия.

Перспективы мирного урегулирования и позиция Украины

Украинские чиновники не ожидают возобновления реальных мирных переговоров с Москвой раньше весны. По данным источников, Киев готовится к очередной волне массированных российских ударов по критической инфраструктуре в зимний период.

Участники дипломатических процессов считают текущие усилия Белого дома малоэффективными из-за отсутствия каких-либо уступок со стороны Владимира Путина.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали о том, как в Кремле раскритиковали новые санкции США. Тогда пресс-секретарь российского диктатора утверждал, что ограничения не мешают России адаптироваться, хотя и наносят ущерб двусторонним отношениям.

Как уже сообщалось на нашем сайте, российская сторона также пытается манипулировать переговорным процессом, затягивая дипломатический процесс и выдвигая новые требования.