Заяву речника Кремля цитують російські пропагандистські медіа.

Що кажуть у Кремлі про переговори зі США щодо санкцій?

Посадовець підтвердив, що спецслужби двох країн продовжують підтримувати постійний контакт щодо звичайних процедур обміну ув'язненими.

Проте Пєсков назвав саму "постановку питання" про такий обмін "недоречною".

Зазначені заяви лунають на тлі публікації Саймона Шустера у виданні The Atlantic про нову ініціативу Вашингтона. За даними журналістів, посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю звільняти політичних в'язнів в обмін на поступове послаблення економічних обмежень.

Ця стратегія покликана відкрити шлях до відновлення торгівлі та укладання бізнес-угод між США та Росією ще до офіційного завершення війни в Україні. Видання підкреслює, що Дональд Трамп погодився на цей підхід для подальшої реінтеграції Росії у світову економіку.

Торговельні угоди та реакція союзників

Запропонована ініціатива передбачає доступ американських компаній до російської нафти, пального та рідкісноземельних мінералів. Водночас аналітики The Atlantic зазначають, що такі кроки викликають обурення серед українських урядовців, європейських партнерів та багатьох американських конгресменів.

Критики ініціативи наголошують, що нові бізнес-угоди фактично спрямують кошти на фінансування російської армії. Це суперечить оголошеній політиці посилення санкційного тиску на країну-агресорку.

Раніше Джон Коул уже випробував подібний механізм у Білорусі, де після звільнення сотень політв'язнів Вашингтон пом'якшив санкції. Наразі США розглядають масштабну угоду щодо закупівлі білоруських калійних добрив, до якої також залучена Росія.

Перспективи мирного треку та позиція України

Українські посадовці не очікують відновлення реальних мирних переговорів із Москвою раніше весни. За даними джерел, Київ готується до чергової хвилі російських масованих ударів по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Учасники дипломатичних процесів вважають поточні зусилля Білого дому малоефективними через відсутність будь-яких поступок із боку Володимира Путіна.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Кремлі розкритикували нові санкції США. Тоді речник російського диктатора стверджував, що обмеження не заважають Росії адаптуватися, хоча й шкодять двостороннім відносинам.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російська сторона також намагається маніпулювати переговорним треком, затягуючи дипломатичний процес та висуваючи нові вимоги.