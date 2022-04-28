В Кремле решили создать на территории Украины какую-то "Южную Русь", – СМИ

Кремль может рассматривать вариант создания квазиобразования на временно оккупированных территориях Украины. Его хотят назвать "Южная Русь".

Соответствующий документ удалось перехватить журналистам программы "Схемы". Его создали 16 апреля и пересылали во властные круги Кремля. Основная идея – так называемое "учреждение нового государства" в ответ на "навязывание идеологии нацизма и бандеровщины". Название документа – "Манифест Южнорусского народного Собора".

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В документе много разных глупостей

Авторы считают, что после "незаконно свергнутого в 2014 году президента" и ряда других типичных для российской пропаганды причин (языковой вопрос, "геноцид Крыма") Украина "утратила свою легитимность в пределах УССР".

Оказывается, что "Южная Русь" является наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи, "новороссии времен Екатерины II" и УССР.

Далее – еще больше российских штампов и бред о братских народах, "православии", "выборе Донбасса" и референдумах.

"Мы признаем свободу и право волеизъявления крымчан, признаем выбор Донбасса. Государство "Южная Русь" также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей из всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – пишут авторы "манифеста".

Так называемый "манифест" / Фото Радио Свобода

Кто является автором документа

Журналисты проанализировали метаданные документа: создали его 16 апреля, а предполагаемый автор – Романов Роман Николаевич. Компьютер, на котором написали "манифест", принадлежит организации "ВПП "Единая Россия".

Интересно, что человек с таким именем действительно есть в путинской партии. Роман Николаевич Романов – заместитель главы центрального исполнительного комитета "Единая Россия". Он также возглавляет одноименную партийную школу.

Как сообщили "Схемам" источники в правоохранительных органах, этот "манифест" активно переходил между разными чиновниками. Сначала его получил первый заместитель председателя совета Федерации Федерального собрания РФ и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он предлагал привлечь к ответственности тех людей, которые выполняют так называемые "антироссийские санкции" в России.

Уже впоследствии документ был передан однопартийцу Дмитрию Грызлову, который является помощником российского бизнесмена Константина Малофеева. Его считают "спонсором войны на Донбассе" : именно структуры Малофеева финансировали сепаратистов в ОРДЛО и Крыму. А один из его бывших муртадов – Игорь Гиркин (Стрелков), который был одним из полевых командиров донецких боевиков.

Журналистам не удалось связаться с вероятным автором "манифеста" Романом Романовым и Андреем Турчаком. А бизнесмен Константин Малофеев сказал, что с журналистами не общается, как только услышал вопрос.

Добавим, российские оккупанты хотели провести так называемый "референдум" в Херсоне, как когда-то на Донбассе. Сейчас известно, что, возможно, его перенесут на середину мая. Местное население вообще не поддерживает оккупантов. Они даже не могут найти людей, чтобы снять сюжет о "референдуме" для своей пропаганды. Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что любой "референдум" сразу поставит точку на переговорах.

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