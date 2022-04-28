Відповідний документ вдалося перехопити журналістам програми "Схеми". Його створили 16 квітня та пересилали у владних колах Кремля. Основна ідея – так зване "заснування нової держави" у відповідь на "нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини". Назва документа – "Манифест Южнорусского народного Собора".

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У документі багато різних дурниць

Автори вважають, що після "незаконно скинутого у 2014 році президента" та низки інших типових для російської пропаганди причин (мовне питання, "геноцид Криму") "Україна втратила свою легітимність в межах УРСР".

Виявляється, що "Южная Русь" є спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі, "новоросії часів Катерини ІІ" та УРСР.

Далі – ще більше російських штампів та маячні про братські народи, "православіє", "вибір Донбасу" та референдуми.

"Ми визнаємо свободу та право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава "Южная Русь" також після перехідного періоду буде існувати і діяти на основі всезагального, відкритого для спостерігачів з усіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – пишуть автори "маніфесту".

Так званий "маніфест" / Фото Радіо Свобода

Хто є автором документа

Журналісти проаналізували метадані документа: створили його 16 квітня, а ймовірний автор – Романов Роман Миколайович. Комп’ютер, на якому написали "маніфест", належить до організації "ВПП "Единая Россия".

Цікаво, що людина з таким ім’ям справді є в путінській партії. Роман Миколайович Романов – заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія". Він також очолює однойменну партійну школу.

Як повідомили "Схемам" джерела в правоохоронних органах, цей "маніфест" активно переходив між різними чиновниками. Спершу його отримав перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ та секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак. Він пропонував притягати до відповідальності тих людей, які виконують так звані "антиросійські санкції" в Росії.

Вже згодом документ передали однопартійцю Дмитру Гризлову, який є помічником російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. Його вважають "спонсором війни на Донбасі": саме структури Малофєєва фінансували сепаратистів в ОРДЛО та Криму. А один з його колишніх посіпак – Ігор Гіркін (Стрєлков), який був одним з польових командирів донецьких бойовиків.

Журналістам не вдалося зв’язатися з ймовірним автором "маніфесту" Романом Романовим та Андрієм Турчаком. А бізнесмен Костянтин Малофєєв сказав, що з журналістами не спілкується, як тільки почув запитання.

Додамо, російські окупанти хотіли провести так званий "референдум" у Херсоні, як коли на Донбасі. Зараз відомо, що, ймовірно, його перенесуть на середину травня. Місцеве населення взагалі не підтримує окупантів. Вони навіть не можуть знайти людей, щоб зняти сюжет про "референдум" для своєї пропаганди. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що будь-який "референдум" одразу поставить крапку на переговорах.

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