"Могли действовать гораздо жестче": в Кремле поддержали заявление Трампа о войне в Украине
16 ноября в Кремле отреагировали на слова Трампа о полномасштабном вторжении в Украину. Пресс-секретарь президента Песков подтвердил, что согласен с утверждением о том, что Россия могла бы действовать гораздо жестче.
Согласно комментарию для российских СМИ, в котором пресс-секретарь президента Песков сделал ряд заявлений, российское руководство полностью разделяет мнение американского деятеля о темпах и методах ведения боевых действий.
Каковы подробности?
Чиновник отметил, что потенциал военной машины якобы позволял применять гораздо более радикальные меры.
Помимо комментариев о боевых действиях, представитель Кремля сосредоточился на подготовке к дипломатическим контактам на высшем уровне.
Российская сторона назвала чрезвычайно важной предстоящую трехстороннюю встречу, в которой примут участие Путин, Си Цзиньпин и Трамп.
Переговоры лидеров России, США и Китая
Основной круг вопросов для трехстороннего саммита уже полностью сформирован и согласован сторонами. Организаторы также определили регламент работы с прессой: часть переговоров лидеров будет проходить в открытом для СМИ формате.
В то же время представитель Кремля категорически отверг исторические параллели этой встречи с распределением сфер влияния времен Второй мировой войны.
Песков назвал попытки сравнить запланированный саммит лидеров России, США и КНР с Ялтой чисто политологическими упражнениями, не имеющими никакой связи с реальностью.
Также в Москве рассматривают возможность организации еще одного дипломатического контакта во время саммита АТЭС. Если Ким Чен Ын прибудет на это мероприятие, Путин может провести с ним отдельную двустороннюю встречу.
Кстати, Песков говорил и о том, что одной из тем переговоров лидеров США, России и Китая станет война в Украине.