16 ноября в Кремле отреагировали на слова Трампа о полномасштабном вторжении в Украину. Пресс-секретарь президента Песков подтвердил, что согласен с утверждением о том, что Россия могла бы действовать гораздо жестче.

Согласно комментарию для российских СМИ, в котором пресс-секретарь президента Песков сделал ряд заявлений, российское руководство полностью разделяет мнение американского деятеля о темпах и методах ведения боевых действий.

Каковы подробности?

Чиновник отметил, что потенциал военной машины якобы позволял применять гораздо более радикальные меры.

Помимо комментариев о боевых действиях, представитель Кремля сосредоточился на подготовке к дипломатическим контактам на высшем уровне.

Российская сторона назвала чрезвычайно важной предстоящую трехстороннюю встречу, в которой примут участие Путин, Си Цзиньпин и Трамп.

Переговоры лидеров России, США и Китая

Основной круг вопросов для трехстороннего саммита уже полностью сформирован и согласован сторонами. Организаторы также определили регламент работы с прессой: часть переговоров лидеров будет проходить в открытом для СМИ формате.

В то же время представитель Кремля категорически отверг исторические параллели этой встречи с распределением сфер влияния времен Второй мировой войны.

Песков назвал попытки сравнить запланированный саммит лидеров России, США и КНР с Ялтой чисто политологическими упражнениями, не имеющими никакой связи с реальностью.

Также в Москве рассматривают возможность организации еще одного дипломатического контакта во время саммита АТЭС. Если Ким Чен Ын прибудет на это мероприятие, Путин может провести с ним отдельную двустороннюю встречу.

Кстати, Песков говорил и о том, что одной из тем переговоров лидеров США, России и Китая станет война в Украине.