Згідно з коментарем для російських медіа, де прессекретар президента Пєсков зробив низку заяв, російське керівництво повністю розділяє думку американського діяча щодо темпів і методів ведення бойових дій.

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Які подробиці?

Посадовець зазначив, що потенціал військової машини нібито дозволяв застосовувати значно радикальніші заходи.

Окрім коментарів щодо бойових дій, представник Кремля зосередився на підготовці до дипломатичних контактів на найвищому рівні.

Російська сторона назвала надзвичайно важливою майбутню тристоронню зустріч, у якій візьмуть участь Путін, Сі Цзіньпін і Трамп.

Переговори лідерів Росії, США та Китаю

Основне коло питань для тристороннього саміту вже повністю сформоване та узгоджене сторонами. Організатори також визначили регламент роботи з пресою: частина переговорів лідерів відбуватиметься у відкритому для ЗМІ форматі.

Водночас представник Кремля категорично відкинув історичні паралелі цієї зустрічі з розподілом сфер впливу часів Другої світової війни.

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Пєсков назвав спроби порівняти запланований саміт лідерів Росії, США та КНР із Ялтою суто політологічними вправами, які не мають жодного зв'язку з реальністю.

Також у Москві розглядають можливість організації ще одного дипломатичного контакту під час саміту АТЕС. Якщо Кім Чен Ин прибуде на цей захід, Путін може провести з ним окрему двосторонню зустріч.

До речі, Пєсков говорив і про те, що однією з тем перемовин лідерів США, Росії та Китаю стане війна в Україні.