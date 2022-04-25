В Кремле угрожают Хорватии за "издевательство над российскими дипломатами"

В Кремле угрожают "достойным ответом" за то, что Загреб отказал в организации гуманитарного рейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии.

Угрозы Кремля

Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, правительство Хорватии продолжает развивать антироссийскую линию, упорно и планомерно разрушает двусторонние отношения.

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В своей воинственной русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатической форме, нарушая приличия и стандарты международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса с целью эвакуации большой группы сотрудников Посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей.

– сказала представительница путинского режима.

Она возмутилась, что такие действия Хорватии были направлены на россиян, высланных из страны. Захарова добавила, что это негуманное, издевательское отношение к россиянам сограждан не останется без достойного ответа от путинского режима.

Российских дипломатов выслали

11 апреля стало известно, что Хорватия попросила 24 сотрудников российского посольства покинуть государство в связи с вторжением России в Украину и жестокой агрессией.

В общей сложности из 28 стран выслали примерно 400 российских дипломатов из-за войны в Украине. Больше всего – из Польши, Германии, Словении, Словакии, Хорватии, Франции, Италии, Испании.

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