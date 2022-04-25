Погрози Кремля

Про це заявив офіційна представниця відомства Марія Захарова. За її словами, уряд Хорватії продовжує розвивати антиросійську лінію, наполегливо і планомірно руйнує двосторонні відносини.

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У своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що у недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування, відмовив нам у здійсненні гуманітарного авіарейсу з метою евакуації великої групи співробітників Посольства Росії у Хорватії з сім'ями, включаючи малолітніх дітей,

– сказала представниця путінського режиму.

Вона обурилась, що такі дії Хорватії були спрямовані на росіян, яких вислали з країни. Захарова додала, що це негуманне, знущальне ставлення до росіян співгромадян не залишиться без гідної відповіді від путінського режиму.

Вислання російських дипломатів

11 квітня стало відомо, що Хорватія попросила 24 співробітників російського посольства покинути державу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну та жорстокою агресією.

Загалом із 28 країн вислали приблизно 400 російських дипломатів через війну в Україні. Найбільше – Польща, Німеччина, Словенія, Словаччина, Хорватія, Франція, Італія, Іспанія.

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