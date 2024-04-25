Сегодня утром криворожские спасатели прибыли по вызову в пятиэтажку на улице Покровской.
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Ребенка снизу ловили соседи
Оказалось, что в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома, горит домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.
Также сотрудники ГСЧС узнали, что до прибытия спасательной службы медики госпитализировали ребенка из горящего помещения.
Как рассказали свидетели, девочка 2015 года рождения выпрыгнула из окна на одеяло, которое люди держали внизу.
Предварительно, ребенок получил травму спины и сотрясение головного мозга.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили пожар, привлекая 10 спасателей и 3 единицы техники.
В Кривом Роге горела многоэтажка / Фото ГСЧС
Опасные ситуации с детьми: последние случаи
- В одной из школ Киева подростки избили одноклассника, якобы, из-за того, что он смотрел мультики на русском языке. По словам матери пострадавшего ребенка, сын несколько дней скрывал, что его избили, пока женщина не заметила у него синяки. Впоследствии врачи диагностировали у мальчика многочисленные травмы. Стало известно, что 13-летний школьник и раньше подвергался психологическому унижению и физическим издевательствам.
- В Днепре задержали женщину, которая топекала своего 2-летнего сына. Как выяснили правоохранители, горе-мать планировала продать мальчика за один миллион гривен. Свой поступок задержанная объяснила тем, что ребенок мешал ей устроить личную жизнь. Женщину разоблачили во время передачи ребенка "покупателю".
- В Виннице 40-летняя женщина пыталась утопить своего 8-летнего сына в реке. Мальчика спас курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров, который на момент инцидента находился неподалеку. По словам свидетелей, во время покушения на убийство сына мать кричала, что ей негде жить, а также не хочется жить. Известно, что в семье есть еще один сын, который ходит в седьмой класс. В соцслужбе рассказали, что она не состояла на учете как малообеспеченная или как такая, что нуждалась в дополнительной поддержке или внимании.