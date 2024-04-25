Сьогодні вранці криворізькі рятувальники прибули за викликом до п'ятиповерхівки на вулиці Покровській.

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Дитину знизу ловили сусіди

Виявилося, що у квартирі, розташованій на четвертому поверсі житлового будинку, горить домашнє майно на площі 15 квадратних метрів.

Також співробітники ДСНС дізналися, що до прибуття рятувальної служби медики госпіталізували дитину з палаючого помешкання.

Як розповіли свідки, дівчинка 2015 року народження вистрибнула з вікна на ковдру, яку люди тримали внизу.

Попередньо, дитина отримала травму спини та струс головного мозку.

Вогнеборці, які прибули на місце події, загасили пожежу, залучивши 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

У Кривому Розі палала багатоповерхівка / Фото ДСНС

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