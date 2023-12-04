Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. В частности, опасность была в 4 областях, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Была угроза применения авиационного вооружения.

Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения,

– рассказали военные в 12:31 4 декабря.

В 12:31 в местных телеграм-каналах уже написали о взрывах в Николаевской области, в 12:33 – мониторинговые телеграм-каналы заявили о взрывах в Кривом Роге.

Ни власти Николаевщины, ни Днепропетровщины по состоянию на 12:54 4 декабря еще не комментировали информацию.

Россия могла атаковать из Крыма

Мониторинговые телеграм-каналы написали, что, по предварительной информации, оккупанты могли запустить четыре баллистические ракеты с Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

"Так бывает, когда работает самолет дальней радиолокационной разведки А-50У в Азовском море. Подсвечивает цели в нашем воздушном пространстве", – объяснили в телеграм-канале.

Кроме того, "Крымский ветер" показал фото пусков вражеских ракет оккупантами из Крыма по Украине. Россияне били из Джанкойского района Крыма.



Россия запускала ракеты по Украине из Крыма

Уже ориентировочно к 13 часам 4 декабря прозвучали отбои воздушной тревоги.

Россия ночью атаковала ракетой и "Шахедами": коротко