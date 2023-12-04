Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. В частности, опасность была в 4 областях, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах
Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Была угроза применения авиационного вооружения.
Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения,
– рассказали военные в 12:31 4 декабря.
В 12:31 в местных телеграм-каналах уже написали о взрывах в Николаевской области, в 12:33 – мониторинговые телеграм-каналы заявили о взрывах в Кривом Роге.
Ни власти Николаевщины, ни Днепропетровщины по состоянию на 12:54 4 декабря еще не комментировали информацию.
Россия могла атаковать из Крыма
Мониторинговые телеграм-каналы написали, что, по предварительной информации, оккупанты могли запустить четыре баллистические ракеты с Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
"Так бывает, когда работает самолет дальней радиолокационной разведки А-50У в Азовском море. Подсвечивает цели в нашем воздушном пространстве", – объяснили в телеграм-канале.
Кроме того, "Крымский ветер" показал фото пусков вражеских ракет оккупантами из Крыма по Украине. Россияне били из Джанкойского района Крыма.
Россия запускала ракеты по Украине из Крыма
Уже ориентировочно к 13 часам 4 декабря прозвучали отбои воздушной тревоги.
Россия ночью атаковала ракетой и "Шахедами": коротко
- Россия в ночь на 4 декабря атаковала Украину с временно оккупированных территорий. В частности, управляемую авиационную ракету Х-59 оккупанты выпустили из временно оккупированной части Херсонской области, 23 "Шахеды" – из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Наши военные сбили 18 вражеских дронов-камикадзе и ракету россиян. Наши военные сбивали вражеские цели в 9 областях Украины.
- Украинская ПВО сбивала дроны в Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. Кроме того, вражеский бы беспилотник залетал на Львовщину, однако его уничтожили в другом регионе.