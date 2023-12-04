Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Зокрема, небезпека була в 4 областях, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Окрім того, була загроза застосування авіаційного озброєння.

Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування балістичного озброєння,

– розповіли військові о 12:31 4 грудня.

Вже о 12:31 в місцевих телеграм-каналах написали про вибухи в Миколаївській області, о 12:33 – моніторингові телеграм-канали заявили про вибухи в Кривому Розі.

Ані влада Миколаївщини, ані Дніпропетровщини станом на 12:54 4 грудня ще не коментувала інформацію.

Росія могла атакувати з Криму

Моніторингові телеграм-канали написали, що, за попередньою інформацією, окупанти могли запустити чотири балістичні ракети з Джанкою, що в тимчасово окупованому Криму.

"Так буває, коли працює літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50У в Азовському морі. Підсвічує цілі у нашому повітряному просторі", – пояснили в телеграм-каналі.

Окрім того, "Кримський вітер" показав фото пусків ворожих ракет окупантами з Криму по Україні. Окупанти били з Джанкойського району Криму.



Росія запускала ракети по Україні з Криму

Вже орієнтовно перед 13 годиною влада повідомила про відбої повітряної тривоги.

Росія вночі атакувала ракетою та "Шахедами": коротко