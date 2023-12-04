О деталях ночной атаки россиян рассказали местные власти. В Ивано-Франковской ОВА подчеркнули, что враг не прекращает совершать атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья, пишет 24 Канал.
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На Прикарпатье сбили все вражеские дроны
Глава ОВА отметила, что на рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории Ивано-Франковской области.
К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. На месте падения обломков работают соответствующие службы,
– сообщила Светлана Онищук.
Также отметила, что на Прикарпатье продолжают работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу никакого шанса уничтожить инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области.
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"Шахед" залетел и на Львовщину
Глава Львовской ОВА сообщил, что по уточненной информации, ночью 4 декабря во время тревоги в воздушное пространство области залетел один вражеский ударный беспилотник.
Он постоянно менял курс. Сбить его удалось вне нашей области. Пострадавших или разрушений во Львовской области нет,
– подчеркнул Максим Козицкий.
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