Уровень воды поднялся: из-за российского теракта в Кривом Роге эвакуируют жителей более 20 улиц

В результате удара россиян по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец существенно поднялся. Жителям более 20 улиц настоятельно рекомендуют эвакуироваться.

Эвакуация нужна, чтобы уйти от возможных рисков. Об этом рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он призвал людей взять с собой документы и ценные вещи.

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Какие улицы эвакуируют

Ингулецкий район:

Штерна,

Гжацка,

Склевато,

Югоковская,

Григоровская,

Земнукова.

Людей собирают на перекрестке Бериславской и Матреновской улиц. Приедут коммунальные автобусы. Местных повезут в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.

Центрально-Городской район:

Лепицкого,

Иорданская,

Бажанова,

Грабовского,

Машиностроителей,

Черняховского,

Дунайская,

Ходыча,

Мариупольская,

Сташкова,

Заречная,

Первомайская,

Староярмарочная,

Плеханова,

Мамина-Сибиряка,

Энтузиастов.

Точки сборов: площадь Освобождения (возле "Сільпо"), Святониколаевская (Ленина), 27 у Центрально-Городского исполкома, Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", ранее – Урицкого).

Автобусы должны были приехать в 00:30. Людей также повезут в школы и детсады.

Ситуация – контролируемая

Вилкул подчеркнул, что ситуация контролируемая. Власть понимает, что делать. В настоящее время идет ликвидация аварии, задействованы все службы.

Напомним, что россияне вечером 14 сентября ударили по Кривому Рогу – попали по дамбе Карачуновского водохранилища. В ОП предупреждали, что на месте удара есть утечка воды. Есть риск подтопления отдельных районов города.

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