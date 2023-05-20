В Кривом Роге пенсионерку столкнули с лестницы, когда та пришла за "гуманитаркой"

В Кривом Роге разгорелся скандал. Пенсионерку якобы столкнули с лестницы, когда она пришла за гуманитарной помощью.

Валентина пришла получить для внучки продуктовый набор, которые выдают за деньги из бюджета города. Гуманитарную помощь оказывали в помещении 112 школы.

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Пенсионерке отказали в помощи

Женщина принесла пакет документов девушки, но, по ее словам, находившиеся на выдаче люди пренебрежительно отказали. Далее, как рассказывает Валентина, волонтеры начали выгонять ее из пункта выдачи.

Женщина возмутилась, бросила линейку на стол и ушла. Валентина утверждает, когда она приближалась к выходу, одна из волонтеров догнала ее и вытолкнула за дверь на лестницу. Пожилая женщина упала на асфальт и разбила лицо. Помощь в пункте ей якобы не оказали.

Обратите внимание! 24 Канал пытался связаться с пунктом выдачи гуманитарной помощи. Однако там никакие детали не сообщили.



Волонтеры якобы толкнули пенсионерку / Фото "Свои. Кривой Рог"

Женщина серьезно травмировалась

Тогда Валентина обратилась в соседний магазин, чтобы смыть кровь. Продавцы посоветовали вызвать скорую, поэтому женщина вернулась в волонтерский центр.

Медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. На рассечение на лице наложили два шва.

В полиции 24 Каналу рассказали, что возбуждено уголовное дело по нанесению телесных повреждений. В настоящее время продолжается досудебное расследование.