Враг ударил по Кривому Рогу во время тревоги: людей и транспорт просят ограничить передвижение

Враг атаковал пригород Кривого Рога под вечер 9 июля. Жителей города попросили по возможности ограничить передвижение и быть очень осторожными.

Об этом написал в пол 8 вечера глава военно-гражданской администрации города Александр Вилкул. Пока неизвестно, какой именно объект попытались уничтожить россияне.

Накануне После визита Зеленского оккупанты ударили по Кривому Рогу из "Градов": есть погибшие и пострадавшие

Куда ударили оккупанты под Кривым Рогом

На место происшествия немедленно направили все экстренные службы. Детали вражеской атаки сообщат сразу, когда их можно будет обнародовать.

Прилет в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются,

– написал чиновник.

Ночью был жесткий обстрел Кривого Рога

Радушное – это поселок городского типа под Кривым Рогом. Путь от города до него занимает менее 10 минут на автомобиле.

После визита президента Владимира Зеленского 8 июля город сразу начали накрывать интенсивным обстрелом. Россияне прицельно били по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня "Град". Впоследствии они также выпустили в Ингулецкий район 10 ракет.

Снаряды оккупантов, в частности, повредили школу и несколько домов. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Сразу стало известно, что погибла одна женщина. Она была поваром в ​​детском саду и тогда как раз шла на работу.

Кроме нее, ранения получили еще два человека. В частности, девушка 2002 года рождения, которая была в крайне тяжелом состоянии. У нее были серьезные повреждения в области сердца и печени. Врачи долго боролись за ее жизнь, однако они были уже бессильны в этой ситуации. О гибели 20-летней жительницы Кривого Рога сообщили в 10:40.

Еще один раненый – 43-летний мужчина. Это отец погибшей. Он получил множественные осколочные ранения средней тяжести.

На обстрел отреагировали в ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре констатировал, что это очередное проявление низости войск россии. Ведь они в который раз специально ударили по гражданским.

Для россиян – это и есть поле боя. Тактика трусов – бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут победить на настоящем поле боя,

– подчеркнул чиновник.

Важно – детали удара по Кривому Рогу в ночь на 9 июля: смотрите видео