В Кривом Роге прогремел взрыв: на город летела баллистика

В Кривом Роге 15 июля вечером прогремел взрыв. До этого в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Кривом Роге?

Тревогу в Кривом Роге объявили еще в 21:13 15 июля. В 23:03 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Кривой Рог – укрытие!

– написали военные в 23:06.

Уже через минуту в городе прогремел взрыв, о чем сообщили местные корреспонденты Суспильного.

Отреагировал на взрывы и председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул. Он призвал горожан соблюдать информационную тишину.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя – еще "Шахеты" на подходе к городу", – написал Вилкул.

Позже местные СМИ сообщили, что в одном из районов города наблюдают перебои со светом после взрыва. Пока официально об этом ничего не писали.

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