В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия ударила баллистикой по предприятию

В Кривом Роге днем 2 апреля прогремел мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В Кривом Роге прогремел взрыв

На Днепропетровщине объявили воздушную тревогу в 17:01. Причиной этого стала угроза баллистики из Крыма.

Уже в 17:03 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Через мгновение в городе прогремел мощный взрыв.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил атаку на Кривой Рог. Он призвал горожан оставаться в укрытиях, ведь возможны повторные пуски.

Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы. Берегите себя,

– говорится в заметке Вилкула.

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Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала. По состоянию на 17:20 в городе сохраняется опасность баллистики.