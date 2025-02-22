В Кривом Роге прогремели взрывы, есть попадание в объект гражданской инфраструктуры

Поздно вечером в субботу, 22 февраля, россияне в очередной раз атаковали Украину. Под ударом оказался Кривой Рог. 24 Канал расскажет, что известно.

Тревога на Днепропетровщине была связана с движением "Шахедов". Но на этом фоне объявили и об угрозе баллистики с южного направления.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге 22 февраля

О взрывах в Кривом Роге написали корреспонденты Суспильного в 22:27.

Телеграм-канал "Днепр Оперативный" сообщил о двух сильных взрывах в городе.

Воздушные силы писали о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Мониторы считают, что мог работать "Искандер" из Крыма.

Довольно быстро стало известно о последствиях обстрела Кривого Рога.

Вражеская ракетная атака по объекту гражданской инфраструктуры. Еще возможны выходы. Берегите себя,

– написал Александр Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил ракетную атаку. Он проинформировал, что повреждена гражданская инфраструктура.

Есть ли пострадавшие, пока уточняют.

Не пренебрегайте безопасностью и будьте в укрытиях до отбоя!