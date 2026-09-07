Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Прежде всего, следует отметить, что Воздушные силы в 19:20 сообщали о БпЛА в Криворожском районе на Днепропетровщине. Взрывы местные слышали около 20:03.

По состоянию на момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти сообщат об этом впоследствии.

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Добавим, что взрывы к вечеру 7 сентября гремели также на Киевщине – в регионе работали силы ПВО по враждебным целям. Российские дроны двигались и на столицу, а в 19.44 в городе объявили ракетную угрозу.

Каковы последствия последних обстрелов Днепропетровщины?

Глава местной ОВА Александр Ганжа сообщил, что в течение 7 сентября российские войска почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины, применяя беспилотники и артиллерию.

На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждена инфраструктура, автошкола и частный дом.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольскому обществу, где пострадала автозаправочная станция. На Павлоградщине атаки подверглась Юрьевская община – повреждена инфраструктура, возник пожар. Возгорание также произошло в Николаевской общине Синельниковского района.