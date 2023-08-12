Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявляли тревогу. Людям рекомендовали немедленно пройти в укрытие, пишет 24 Канал.
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Что происходило в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремели несколько взрывов,
– сообщили в "Первом Городском. Кривой Рог " по состоянию на 10:01 12 августа.
Следует заметить, что тревогу в Днепропетровской области объявили ориентировочно в 10:03 – уже после взрывов в городе.
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,
– написал председатель Совета обороны Александр Вилкул.
Кроме того, в сети пишут, что над городом виднеется дым. Впоследствии Вилкул написал, что пока без деталей, и, к счастью, без потерь.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что люди не пострадали. Он призвал местных ничего не снимать и не выкладывать в соцсети, чтобы не помогать врагу сориентироваться.
Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно, баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются,
– заявил глава ОВА.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал предоставить Украине больше систем ПВО. В противном случае взрывы до объявления тревоги будут нашей реальностью еще долго. Также ВСУ нужно больше оружия, чтобы остановить оккупационные войска.
На Востоке и Юге раздавалась тревога
Во многих областях Украины объявили о тревоге / Скриншот 24 Канала
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
– предупредили Воздушные силы Украины.
Уже ориентировочно в 10:32 12 августа в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Исключение только в Луганщине и Крыму, где тревога не исчезает.
Россия атаковала Ивано-Франковскую область "Кинжалами"
- Утром 11 августа по всей территории Украины объявили о сигнале воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ заявили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
- Наши военные зафиксировали пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К в направлении Киевской области. Впоследствии в Киеве раздались два взрыва. Далее они улетели на Ивано-Франковщину.
- Военные Воздушных сил ВСУ рассказали впоследствии, что Россия атаковала Украину четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал". Одну ракету "Кинжал" наши военные сбили в небе Киевской области. Три – ударили недалеко от аэродрома , повредив объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.
- К сожалению, в результате атаки россиян в Коломне Ивано-Франковской области погиб 8-летний мальчик Володя , который был на улице. В доме в семье было еще двое уцелевших детей.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские захватчики пытались попасть в пилотов, которые будут учиться на F-16.