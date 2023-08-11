Во время обстрела россиянами Коломыи погиб 8-летний мальчик Володя – он жил в частном доме в Коломыйском районе. Впрочем, жертв может быть больше. Об этом "Радио Свобода" рассказали прикарпатцы.

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Что говорят очевидцы

В результате ракетного удара по Ивано-Франковской области 11 августа разрушены многие здания, выбило стекла и двери. Местные говорят, что очень шокированы, а огород после обстрела выглядит так, будто там рылись дикие свиньи.

Отец погибшего Володи в больнице в тяжелом состоянии, был ранен. Один из жителей отметил: на момент ракетного удара в доме было двое детей Балабаников из трех.

Правоохранители и взрывотехники закончили обследовать территорию только к вечеру. Сейчас уже начали пропускать транспортные средства в ту часть села, где произошло попадание.

Володя учился у Коломыйском лицее, окончил второй класс.

Был любознательный, усердный, заботливый ученик. Учительница ласково называла его маленький комедиант, потому что был веселым и жизнерадостным,

– вспоминают о ребенке, убитом россиянами.

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Что известно об обстреле