Під час обстрілу росіянами Коломиї загинув 8-річний хлопчик Володя – він жив у приватному будинку в Коломийському районі. Утім, жертв може бути більше. Про це "Радіо Свобода" розповіли прикарпатці.
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Що говорять очевидці
Внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині 11 серпня зруйновано багато будівель, повибивало шибки та двері. Місцеві кажуть, що дуже шоковані, а город після обстрілу має такий вигляд, ніби там порпалися дикі свині.
Батько загиблого Володі у лікарні у важкому стані, адже був поранений. Один із мешканців відзначив: на момент ракетного удару у хаті було двоє дітей Балабаників із трьох.
Правоохоронці та вибухотехніки закінчили обстежувати територію лише надвечір. Зараз уже почали пропускати транспортні засоби до тої частини села, де сталося влучання.
Володя вчився у Коломийському ліцеї, закінчив другий клас.
Був допитливий, старанний, турботливий учень. Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний,
– згадують про дитину, вбиту росіянами.
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Що відомо про обстріл
- 11 серпня Росія вдарила "Кинджалами" по Івано-Франківській області. Зазвичай Західна Україна не так потерпає від обстрілів, як Схід чи Південь, але в цієї атаки була своя причина. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив: на Прикарпатті зараз перебувають молоді пілоти, які невдовзі поїдуть за кордон навчатися керувати літаками F-16. Саме аеропорт у Коломиї і став ціллю росіян.
- Ракета влучила у приватний будинок на Івано-Франківщині, де мешкала сім'я з трьома дітьми. 8-річного хлопчика в критичному стані доправили до лікарні. Медики боролися дві години за його життя, але їм не вдалося врятувати дитину. 12 – 13 серпня у Коломийській громаді оголошено жалобу.
- Також ракети били по Київщині. Уламки впали на території дитячої лікарні, в приватному домоволодінні та дачному кооперативі.