Медики боролись за жизнь в течение 2 часов, но безуспешно. Вражеская ракета прилетела прямо во двор дома, где жил мальчик.
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Мальчика убила ракета "Кинжал"
Во время российской атаки украинской территории "Кинжалами" 8-летний Володя Балабаник находился во дворе. Туда прилетела российская ракета, в результате чего мальчик получил многочисленные ранения осколками.
Медики в считанные минуты прибыли к дому Володи. Мальчик был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с тяжелыми травмами. В течение 2 часов врачи боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, они не смогли спасти Володю.
Погибший от "Кинжала" Володя / Управление образования Коломыйского городского совета
Россия атаковала Украину "Кинжалами"
- Около 10 часов утра Воздушные Силы сообщили о тревоге. Российские войска запустили по Украине 4 аэробаллистических ракеты Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К.
- Ракеты были запущены из Тульской и Липецкой областей. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления и направлялись на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области.
- ВСУ удалось уничтожить одну из них в пределах Киевской области. Известно, что обломки упали на территорию детской больницы в Оболонском районе и частное домовладение.
- Целью запуска "Кинжалов" по Ивано-Франковской области, вероятно, был аэродром "Коломыя". Под прицелом находились пилоты, которые будут учиться летать на F-16.
- Одна из вражеских аэробаллистических ракет попала по территории частного дома в Коломыйском районе. В результате погиб Володя.
- Эксперт высказал мнение, что возможно оккупанты хотели попасть по монументу "Родина-мать", на котором недавно начали устанавливать трезуб. Целью могла быть и штаб-квартира СБУ.