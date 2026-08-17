В Кривом Роге "Шахеды" провели атаку на промышленное предприятие

Россия нанесла удары по промышленному предприятию в Кривом Роге. На этот раз враг применил еще два реактивных беспилотника типа "Шахед".

Об этом сообщает Александр Вилкул.

Что известно об атаке?

По сообщению местных властей, россияне не прекращают атаковать промышленное предприятие города. Во время очередного удара враг применил еще два реактивных беспилотника типа "Шахед".

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Спасатели приступили к аварийно-спасательной операции и ликвидации последствий атаки.

Информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и последствиях удара уточняется.

В области до сих пор действует воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Российские войска продолжают проводить атаки в регионе, поэтому местных жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы Воздушных Сил.

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Напомним, в Запорожской области вечером 17 августа прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. Перед этим глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о движении БПЛА в направлении Запорожья. Впоследствии в городе раздались взрывы, а власти призвали жителей находиться в укрытиях.

Известно, что в результате российской атаки погибли два человека – 43-летний мужчина и 41-летняя женщина. Удар, по предварительной информации, пришелся на территорию садового товарищества в Запорожье.